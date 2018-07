Málaga desbanca Porto e vai às quartas de final na Copa dos Campeões

SÃO PAULO - Depois de perder em Portugal, o Málaga reagiu nesta quarta-feira, despachou o Porto e avançou às quartas de final da Copa dos Campeões. Jogando em casa, os espanhóis venceram por 2 a 0 e reverteram a vantagem dos portugueses, que havia levado a partida de ida por 1 a 0. Roque Santa Cruz marcou o gol que decidiu o confronto aos 32 minutos da etapa final.

Agora, o Málaga aguarda o sorteio desta sexta-feira que vai definir os confrontos da próxima fase da principal competição europeia. A partida na Espanha e o duelo entre Bayern de Munique e Arsenal - os alemães se classificaram - encerraram os duelos das oitavas de final.

Pressionado pela derrota na ida, o Málaga demorou para se impor em campo. A primeira boa chance veio aos 12, em cabeçada perigosa do brasileiro Júlio Baptista sobre o gol de Hélton. O Porto até tentava ameaçar a defesa anfitriã, mas a bola só entrou quando Isco acertou belo chute da entrada da área e marcou o primeiro dos espanhóis, aos 43.

No segundo tempo, Porto sofreu novo golpe. Aos 3, Defour levou o segundo cartão amarelo e deixou os visitantes com um a menos em campo. Com a vantagem numérica, o Málaga se jogou para o ataque e passou a pressionar o rival, já que o placar levava o confronto para prorrogação.

O gol da classificação surgiu aos 32 quando o paraguaio Roque Santa Cruz acertou a cabeça em seu primeiro lance no jogo, após entrar no lugar de Júlio Baptista, e sacramentou a vaga do Málaga na próxima fase da Copa dos Campeões.