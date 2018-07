Málaga e Sevilla vencem em rodada do Espanhol

Com o resultado, o time do brasileiro Júlio Baptista, machucado, se garantiu na quinta colocação, com os mesmos 44 pontos do Levante, em quarto lugar. Somente os quatro primeiros se classificam para a Liga dos Campeões.

Já o Espanyol desperdiçou a chance de encostar nos líderes ao empatar com o Betis por 1 a 1, longe dos seus domínios. Com gol nos acréscimos, o time catalão estacionou na sexta posição, com 40 pontos.

Fora de casa, o Sevilla aplicou 3 a 0 no Racing Santander, longe de sua torcida. Navas e Moral, duas vezes, asseguraram o triunfo dos visitantes. Apesar da vitória, o Sevilla ocupa somente a 11ª colocação, com 36 pontos.