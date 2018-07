Málaga e Valencia empatam em 0 a 0 pelo Campeonato Espanhol

MÁLAGA - Málaga e Valencia abriram a 20.ª rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, no Estádio La Rosaleda, e o confronto deixou a desejar. As duas equipes até criaram algumas chances ao longo dos 90 minutos, mas o empate por 0 a 0 ao fim do duelo representou bem o que aconteceu em campo.

O resultado deixou as duas equipes no pelotão do meio da tabela. O Valencia é o oitavo colocado, com 24 pontos, enquanto o Málaga é apenas o 13.º, com 21. Na próxima rodada, o Valencia entra em campo para enfrentar o Espanyol, sábado que vem, dia 25, em casa. Já o Málaga joga no dia seguinte diante do Barcelona, no Camp Nou.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, no qual as duas equipes criaram boas chances e pararam no goleiro adversário, a etapa final decepcionou. Atuando em casa, o Málaga até exerceu pressão, e perdeu bons momentos com Roque Santa Cruz e Pablo Pérez, mas Diego Alves e a falta de pontaria dos atacantes garantiram o empate.