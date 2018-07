Málaga efetiva assistente e ex-jogador da seleção uruguaia como técnico

A diretoria do Málaga agiu rápido e definiu o nome do seu novo técnico após a saída de Juande Ramos. Ele será sucedido pelo ex-jogador uruguaio Marcelo Romero, que já fazia parte da comissão técnica do clube espanhol, mas como assistente. Agora ele será o seu novo treinador.

Romero foi assistente técnico do Málaga nas últimas três temporadas, recebendo essa promoção profissional. Com isso, vai ter a sua primeira experiência como técnico efetivo de um time. Na temporada passada, o uruguaio chegou a comandar o Málaga em três partidas, quando o técnico Javi Garcia estava suspenso.

Além disso, Romero, de 40 anos, é um velho conhecido do torcedor do Málaga. Afinal, ele defendeu o time espanhol entre 2001 e 2007. Nesse período, inclusive, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2002 pelo Uruguai.

A estreia de Romero no comando do Málaga será em 8 de janeiro, quando o time vai visitar o Celta pelo Campeonato Espanhol. Ramos deixou o time em 11º lugar no torneio nacional. Seu último jogo à frente da equipe foi a decepcionante eliminação na Copa do Rei com uma derrota por 4 a 3 para o Córdoba, da segunda divisão, em 20 de dezembro.