Málaga empata com a Real Sociedad e fica longe da Liga Europa

O Málaga desperdiçou neste sábado a chance de voltar a brigar por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe do sul da Espanha empatou em casa por 1 a 1 com a Real Sociedad e ficou a quatro pontos de uma vaga na competição europeia, na sétima posição, com 45. A Real Sociedad manteve a décima posição na competição, com 37 pontos.

As equipes entraram em campo com objetivos parecidos. O time da casa precisava vencer para encurtar a distância para o Villarreal, que é o sexto colocado no Espanhol e garante atualmente com a posição uma vaga na Liga Europa. A equipe basca da Real Sociedad buscava manter a sequência de três vitórias consecutivas para também brigar por uma vaga europeia.

O duelo teve um maior domínio dos anfitriões, que levavam perigo à meta adversária com jogadas agudas do ataque. No primeiro lance de perigo, aos 12 minutos, um cruzamento da direita encontrou o atacante Juanmi, que de cabeça completou para as redes da Real Sociedad. O árbitro anulou o gol por causa do impedimento do atacante. O Málaga continuava pressionando a Real Sociedad em seu campo, que tinha sérios problemas para armar seu jogo ofensivo.

Com o empate sem gols no placar, as duas equipes voltaram no mesmo ritmo para o segundo tempo, até os dez minutos da etapa final. Em jogada bem trabalhada, Recio completou de cabeça para abrir o placar para o Málaga.

A vantagem deixou o time da casa mais à vontade no duelo, criando oportunidades de perigo em várias ocasiões. Mas chances não são gols. Como o Málaga não conseguia ampliar a vantagem, os bascos da Real Sociedad arriscaram algumas descidas mais trabalhadas. Numa delas, os visitantes conseguiram o empate. Em boa assistência de Finnbogason, Pardo chutou firme de fora da área, rasteiro, sem chance de defesa para Kameni, definindo o placar final aos 38 da etapa final.

LEVANTE MASSACRA E AFUNDA ALMERÍA

Em outro jogo deste sábado pela 29ª rodada do Espanhol, o Levante goleou fora de casa o Almería por 4 a 1. O destaque da partida foi o atacante Barral, que marcou três vezes para afundar o time da casa. Casadeus também marcou pelo Levante e Hemed descontou para o Almería, que está na zona de rebaixamento com 25 pontos. O Levante subiu para a 14ª colocação, com 28 pontos.