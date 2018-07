Málaga empata com time da terceira divisão na Copa do Rei do Espanha

O Málaga não repetiu as boas atuações da Liga dos Campeões da Europa e ficou apenas no empate por 1 a 1 diante do Eibar, da terceira divisão espanhola, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Se na competição europeia a equipe classificou-se na primeira colocação do Grupo C, diante do adversário desta terça-feira precisou de um gol aos 48 minutos da etapa final para não sair derrotado.

As duas equipes voltarão a se enfrentar, na briga por uma vaga nas quartas de final da competição, somente no dia 8 de janeiro, desta vez na casa do Málaga, que garante a classificação com um empate sem gols.

O primeiro gol da partida desta terça foi do Eibar e aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, quando Añibarro aproveitou cobrança de falta para a área e marcou. O empate aconteceu somente aos 48 minutos, depois que o zagueiro Onyewu aproveitou falha do goleiro Altamira para empurrar para o gol.