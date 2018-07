Málaga empata com Zenit e mantém liderança do Grupo C

SÃO PETERSBURGO - O Zenit São Petersburgo se recuperou nesta quarta-feira após ter dois gols de desvantagem contra o Málaga, que ficou com a liderança do Grupo C da Copa dos Campeões com o empate de 2 x 2.

A equipe russa, que perdeu de 3 x 0 para o já classificado Málaga no jogo de abertura da chave, há dois meses, tomou dois gols em dois minutos no começo do jogo e se complicou.

Diego Buonanotte abriu o placar com um chute à queima-roupa aos 8 minutos, antes de Seba aproveitar uma falha do goleiro do Zenit Vyacheslav Malafeyev para tocar com o gol vazio.

O meia-atacante português Danny diminuiu para o time da casa aos 4 minutos do segundo tempo, e o reserva Viktor Faizulin empatou aos 41, mas os espanhóis se garantiram na liderança do grupo em sua primeira participação na Liga dos Campeões.

"Conseguimos o ponto que precisávamos e o grupo respondeu da maneira que eu queria", disse o técnico do Málaga, Manuel Pellegrini, à televisão espanhola.

"Estou muito satisfeito com os jogadores que tiveram a chance de mostrar o que podem fazer contra um grande time como o Zenit, que tem jogadores de grande qualidade."

(Por Gennady Fyodorov)