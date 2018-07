Málaga empata sem gols com o Levante e se complica no Espanhol

O Málaga empatou sem gols com o Levante, em casa, nesta sexta-feira, na abertura da 14.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado complicou ainda mais o time anfitrião no torneio nacional.

Com 10 derrotas, dois empates e duas vitórias, o Málaga continua na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com oito pontos, a quatro de distância do La Coruña, o primeiro time fora do grupo da degola. O detalhe é que o clube de La Coruña ainda jogará pela rodada - neste sábado visitará o Sevilla.

O Levante vive situação mais tranquila do que o rival e está em 14.º lugar, com 16 pontos. O Barcelona lidera com folga a competição com 35 pontos e receberá neste sábado, às 10 horas (de Brasília), o Celta.

O Real Madrid é apenas o quarto colocado na tabela de classificação, com 27 pontos. Também neste sábado, mas às 17h45, visitará o Athletic Bilbao. O Valencia ocupa a vice-liderança com 31 e jogará contra o Getafe, fora de casa, neste domingo.