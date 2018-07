Málaga encerra Campeonato Espanhol com vitória em casa sobre Levante

MÁLAGA - No meio da tabela e sem nenhuma grande aspiração, Málaga e Levante entraram em campo nesta sexta-feira pela última rodada do Campeonato Espanhol. Como esperado, as equipes fizeram um jogo morno, mas os donos da casa se aproveitaram do apoio da torcida no estádio La Rosaleda e conseguiram se despedir da competição com uma vitória por 1 a 0, com gol de Portillo.

O resultado levou o Málaga aos 45 pontos, na 11.ª colocação da tabela. Campanha que pode ser considerada boa se for levado em consideração que o time brigou na zona de rebaixamento no primeiro turno. Já o Levante, que chegou a figurar na zona de classificação para a Liga Europa, terminou o campeonato com 56 pontos, em nono.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o Málaga abriu o placar aos 15 minutos da etapa final com Portillo, que aproveitou bate-rebate, cortou para a direita e bateu cruzado. No último minuto, Casado ainda teve a chance de ampliar, depois que Juanmi sofreu pênalti, mas pegou mal e jogou por cima.