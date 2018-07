Málaga faz gol de costas e vence o Valencia em casa pelo Espanhol

Invicto havia sete rodadas do Campeonato Espanhol, o Valencia conheceu, nesta segunda-feira, a sua primeira derrota no ano no torneio. Jogando fora de casa, perdeu do Málaga por 1 a 0, no fechamento da 21.ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe valenciana não conseguiu voltar ao G4 - zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O único gol da partida foi anotado por Samu Castillejo, aos 25 minutos do primeiro tempo. No lance, Samu cruzou e o atacante cabeceou de costas para o gol. Mesmo assim, encobriu o goleiro Diego Alves, que ficou rendido.

O Valencia tentou a reação, mas perdeu João Cancelo, expulso, aos 28 do segundo tempo. No fim, Amrabat ainda carimbou a trave do brasileiro com um chute de fora. A bola atravessou a linha do gol e saiu em tiro de meta.

Com 41 pontos, o Valencia fica no quinto lugar e não recupera a quarta colocação, perdida para o Sevilla (42) durante a rodada. Já o Málaga, com 35 pontos, segue em sétimo. Como Barcelona e Villarreal, que estão à sua frente, decidem a Copa do Rei, o Málaga herdaria, se permanecer em sétimo, uma vaga na Liga Europa.