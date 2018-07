Málaga ganha do Sevilla e segue em quarto no Espanhol

Com os gols do zagueiro Demichelis, aos quatro, e de Elizeu (em cobrança de pênalti), aos 25 minutos do segundo tempo, o Málaga subiu para 28 pontos, na quarta colocação. Já o Sevilla, que não faz uma boa temporada, despencou para a 12.ª posição, com 19 pontos.

Quem está mostrando poder de reação é o Athletic Bilbao. Mesmo fora de casa, o time basco derrotou o Mallorca por 1 a 0 - gol de Aduriz, aos 11 minutos do primeiro tempo - e subiu para a 11.ª colocação, agora com 21 pontos. O rival, em péssima fase, entrou na zona de rebaixamento. É o 18.º colocado, com 13 pontos.

A entrada do Mallorca na faixa dos rebaixados foi motivada também pelo empate sem gols do Granada contra a Real Sociedad, em Granada. Com 13 pontos, e melhor saldo de gols que o Mallorca, o Granada está na 17.ª posição. A equipe basco, brigando por vaga em competição europeia, é a oitava colocada, com 22 pontos.

Por fim, outro empate na rodada. Na região metropolitana de Madri, o Getafe ficou no empate com o Osasuna por 1 a 1. O gol da igualdade dos mandantes saiu, em cobrança de pênalti de Diego Castro, aos 48 minutos do segundo tempo - Kike Sola havia aberto o placar para os visitantes, nove minutos antes. Com 24 pontos, o Getafe está em sétimo lugar. Com 14, o Osasuna ocupa a 16.ª colocação.