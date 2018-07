Málaga ganha e fica longe da zona do rebaixamento na Espanha

MADRI - O Málaga conseguiu, neste sábado, um importante resultado na sua luta para fugir das últimas colocações do Campeonato Espanhol e evitar o rebaixamento à segunda divisão. Em casa, pela 16.ª rodada, derrotou o Getafe por 1 a 0 e subiu para a 13.ª colocação com 17 pontos, agora cinco a mais que o Almería, que abre a zona de descenso na competição.

O gol da vitória do Málaga foi marcado quase no final da partida, aos 30 minutos do segundo tempo, pelo centroavante paraguaio Roque Santa Cruz. Na próxima rodada, na sexta-feira que vem, dia 20, jogará fora de casa contra o Elche. Antes, nesta terça, enfrentará o Osasuna, também como visitante, pela rodada de volta da quarta fase da Copa do Rei.

Já o Getafe perdeu a chance de se aproximar do quinto colocado, o Villarreal - que mais cedo perdeu para o líder Barcelona. Com 23 pontos, segue na sexta colocação e dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. Na próxima rodada, no dia 22, receberá justamente o Barcelona. Antes, pela Copa do Rei, no meio de semana, decide vaga nas oitavas de final contra o Girona, time da segunda divisão.