Málaga goleia Granada e fica mais perto de líderes

O time da casa chegou aos 25 pontos e passou a ocupar provisoriamente a quarta colocação da tabela. Mas poderá perder o posto caso o Betis, também com 25, consiga surpreender o líder Barcelona, no domingo. O Granada, por sua vez, segue ameaçado de rebaixamento, na 18ª e antepenúltima posição, com apenas 12 pontos.

Jogando em casa, o Málaga teve pouco trabalho para se impor diante do Granada, que acumulava quatro jogos sem vitória. Joaquin Sanchez abriu o placar aos 26 minutos, aproveitando vacilo do zagueiro Diakhate.

Aos 33, Saviola fez bela jogada individual e acertou bonito chute, sem chances para o goleiro Rodriguez. No segundo tempo, Camacho e o paraguaio Roque Santa Cruz também balançaram as redes e selaram o placar.

Ainda neste sábado, Real Sociedad e Getafe empataram por 1 a 1, com gols nos instantes finais do jogo. Lafita marcou o primeiro, para o Getafe, aos 41, e Martínez buscou a igualdade nos acréscimos. O Real Sociedad soma 21 pontos, enquanto o rival tem 23.