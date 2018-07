Málaga goleia lanterna e entra na zona da Liga Europa

O time só perderá esta condição se Athletic Bilbao, que tem 33 pontos, e Atlético de Madrid, com 32, vencerem neste domingo. Já o Zaragoza segue seu calvário na competição. Com apenas 15 pontos, a equipe é o último colocado, seis pontos atrás do Sporting Gijón, penúltimo, e 11 atrás do Villarreal, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Apesar da goleada, quem saiu na frente foi o Zaragoza, com Aranda, aos 23 minutos do primeiro tempo. No entanto, antes do intervalo, Fernandez deixou tudo igual, e, aos 22 minutos do segundo tempo, Silva marcou contra e o Málaga passou à frente. Depois, Demichelis, Isco e Rondon, entre os 32 e os 43 minutos, definiram o placar.

Assim, o Málaga passou também o Espanyol, que, neste sábado, recebeu o Levante e acabou sendo surpreendido. As equipes iam empatando até os 44 minutos do segundo tempo, quando Suárez marcou o gol que garantiu os visitantes na quarta colocação, com 35 pontos, ainda na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Nas outras duas partidas deste sábado, dois placares de 1 a 1. Em Santander, o Racing, 18.º colocado não conseguiu fugir da zona de rebaixamento ao ficar no empate com o Sporting Gijón, vice-lanterna. Já em Sevilla, o Bétis ficou em igualdade com o Getafe. Ambas as equipes estão em posições intermediárias na tabela.