Málaga goleia o Valencia e se recupera no Espanhol

O resultado é ótimo para o Málaga, que voltou para a zona de classificação para a Liga dos Campeões, no quarto lugar, com 22 pontos, dois a mais que o Levante, que perdeu seu lugar e tem parada dura no domingo, ao receber o Barcelona. Já o Valencia, estacionado em 18 pontos, ficou um pouco para trás.

Jogando em casa, o Málaga abriu o placar aos 8 minutos. Portillo recebeu no meio da área, perto da marca do pênalti, e colocou no ângulo do brasileiro Diego Alves, titular da seleção. Num jogo duro, com o Valencia bem fechado, o segundo gol só veio aos 30 da segunda etapa. Portillo tocou para Saviola que, na cara de Diego, tocou sem chances de defesa.

Aos 36, Roque Santa Cruz aproveitou sobra na área e fez o terceiro. Rami ainda foi expulso antes de Isco fechar a contagem, com um gol nos acréscimos.

Também neste sábado, Rayo Vallecano contou com boa atuação do brasileiro Léo Baptistão para vencer o Mallorca por 2 a 0. O centroavante marcou aos 42 do segundo tempo e ainda deu a assistência para Delibaaic ampliar, aos 45. Já Valladolid venceu o Granada por 1 a 0, num gol do angolano Manucho Gonçalves.

Os resultados esquentaram a briga pelas vagas na Liga Europa. O Rayo é o sexto colocado, com 19 pontos, um a mais do que o Valladolid. Levante (20), Betis (19), Sevilla e Valência (18) e Real Sociedad (17) também estão separados por não mais que uma vitória.