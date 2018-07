Málaga goleia por 5 a 0 e vence a primeira na temporada

MÁLAGA - Ex-novo-rico do futebol espanhol, o Málaga voltou à fase das vacas magras. Sem Júlio Baptista, Saviola, Demichelis, Toulalan, Isco e Joaquín, todos negociados na última janela de transferências, a equipe passou por grande reformulação e só neste domingo conseguiu sua primeira vitória na temporada. E foi logo com goleada: 5 a 0 sobre oRayo Vallecano.

E a estrela da vitória foi o marroquino Mounir El Hamdaoui, que estava encostado na Fiorentina e chegou à Espanha por empréstimo. Neste domingo, ele fez três gols e ainda deu uma assistência. Eliseu e Portillo também marcaram na goleada do Málaga.

Já o Osasuna segue sem vencer ou sequer pontuar após quatro rodadas do Espanhol. Neste domingo, perdeu de virada para o Getafe, por 2 a 1, em Madri, com dois gols do venezuelano Nicolás Fedor. Nos arredores da capital, o Granada perdeu de 1 a 0 do Espanyol.

Com o resultado, o Espanyol subiu para o quinto lugar, com oito pontos, enquanto o Granada é o 11.º, com quatro. O Málaga está em 10.º, com a mesma pontuação. O Osasuna ocupa a lanterna.