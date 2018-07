Málaga perde dentro de casa e fica mais longe do G-4 no Espanhol

Embalado com três vitórias seguidas, o Málaga começou mal o ano de 2015. Neste sábado, na retomada do Campeonato Espanhol depois das festas de ano novo, a equipe do técnico Javi Garcia perdeu em casa, para o Almería, por 2 a 1. Assim, perdeu a chance de se manter perto o G-4, zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Hemed fez os dois gols do Almería, sendo o segundo de pênalti. Samu marcou para o Málaga. O brasileiro Michel, zagueiro do time visitante, foi expulso no finalzinho da partida.

Mais cedo, outro time que briga pelo G-4 tropeçou. O Villarreal saiu na frente do Elche, com dois gols no início do jogo, mas cedeu o empate em 2 a 2, ainda no primeiro tempo, fora de casa.

Com esses resultados, o Villarreal tem 31 e o Málaga 30 pontos, respectivamente no sexto e sétimo lugares. O quarto colocado é o Sevilla, com 33, que tem um jogo a menos.

Ainda neste sábado, o Deportivo La Coruña ganhou do Athletic de Bilbao por 1 a 0, graças a um gol de Ivan Cavaleiro. O Deportivo, assim, foi a 16 e se afastou três pontos da zona de rebaixamento. O Almería está na mesma situação. O Bilbao, com 19, ocupa o meio da tabela.