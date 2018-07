Málaga se reforça com o italiano Maresca

O jogador italiano, de 30 anos, deixou o Sevilla em 2009 para reforçar o Olympiakos. Ele, porém, deixou o time grego antes do começo da temporada 2010/2011. Sem clube desde então, ele vinha treinando na Itália, na Fiorentina.

Maresca fez parte de um dos períodos mais vencedores da história do Sevilla, pois venceu pelo clube duas Copas da Uefa - a atual Liga Europa -, uma Supercopa Europeia e uma Copa do Rei. No momento, o Málaga está apenas em 17º lugar no Campeonato Espanhol, com 13 pontos, três acima da zona de rebaixamento.