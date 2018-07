Málaga triunfa em casa e se aproxima do G-4 no Campeonato Espanhol

O Málaga entrou em campo neste sábado com o objetivo de não se desgarrar do grupo dos primeiros colocados, que dá vaga às competições europeias da próxima temporada. E conseguiu. Em casa, derrotou o Celta por 1 a 0, na sequência da 15.ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve na sexta colocação com 27 pontos, que hoje daria um lugar na Liga Europa.

Com o gol marcado por Samuel, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Málaga também se aproximou do quatro colocado, o Sevilla - com 29 pontos -, que estaria classificado à Liga dos Campeões. Já o Celta, também realizando uma boa campanha na temporada, permanece na oitava posição, com 20 pontos.

Em outro duelo deste sábado, na parte de baixo da tabela de classificação, Córdoba e Levante ficaram no empate sem gols, em Córdoba. O resultado tira provisoriamente o time da casa na zona de rebaixamento - tem 11 pontos, na 17.ª colocação. Já a equipe de Valência chegou a 14 pontos e está em 14.º lugar.