Málaga vence e se aproxima da briga pela Liga Europa

Já o Sevilla chegou à sexta partida seguida sem vitória e ainda não conseguiu um resultado positivo em 2012. A equipe estacionou nos 26 pontos e buscará a recuperação diante o Villarreal, no próximo domingo, em casa. No dia seguinte, o Málaga enfrenta o Granada, fora de casa.

A equipe da casa definiu o placar neste domingo logo no início do primeiro tempo. Aos 7 minutos, o zagueiro brasileiro Weligton fez o primeiro, mas, aos 15, o Sevilla deixou tudo igual com Rodriguez. A vitória só foi definida aos 19 minutos, com Fernandez.

Deste momento em diante, os jogadores deixaram o futebol de lado e o clima ficou tenso em campo. No total, foram 12 cartões amarelos distribuídos na partida, sendo dois para Isco, do Málaga, que acabou expulso no segundo tempo.