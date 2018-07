Málaga vence fora de casa com gol de Júlio Baptista

No jogo deste domingo, Júlio Baptista abriu o placar aos 31 minutos, quando acertou um lindo chute de longe, mandando a bola no ângulo. Logo depois, o Málaga ampliou com Fernandez aos 34. Já no segundo tempo, o Racing Santander descontou com Rosenberg aos 28, mas não evitou a derrota em casa.

Com mais essa vitória, o Málaga começa a se afastar da ameaça de rebaixamento no Campeonato Espanhol. Agora, o time de Júlio Baptista ocupa a 16ª colocação, com 36 pontos em 33 rodadas. Está logo atrás do próprio Racing Santander, que ficou estacionado nos 37 pontos e aparece na 15ª posição.

Mais três jogos já foram disputados neste domingo pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol: Hércules 1 x 0 Deportivo La Coruña, Mallorca 2 x 0 Getafe e Sporting Gijón 1 x 0 Espanyol. Enquanto isso, o líder Barcelona venceu o Osasuna no sábado e manteve a vantagem folgada na primeira colocação.