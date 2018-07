Málaga vence Villarreal e reassume 5.º lugar do Espanhol O Málaga reassumiu nesta segunda-feira a quinta colocação do Campeonato Espanhol, posto perdido um dia antes para o Sevilla. No fechamento da 14.ª rodada da competição, o novo rico do futebol da Espanha recebeu o Villarreal sem Julio Baptista e venceu por 2 a 1 no La Rosaleda, voltando a encostar na briga por uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem.