Málaga volta a perder e se afasta do G4 do Espanhol

Com o resultado, o Málaga estaciona nos 18 pontos, podendo perder o quinto lugar para o Levante. O resultado é bom para o Real Madrid, que pode disparar no G4 do Espanhol se vencer na rodada, domingo, exatamente contra o Levante. Já a Real Sociedad foi a 13 pontos e deixou a zona de rebaixamento.

Depois de um início arrasador, o Málaga só venceu um dos últimos seis jogos do Espanhol, acumulando três derrotas e dois empates. No meio da semana, o time visitou o Milan pela Liga dos Campeões e conseguiu um bom empate em 1 a 1, mantendo a liderança do seu grupo.

Neste sábado, o mexicano Vela abriu o placar logo com 1 minuto para o time basco. O empate veio com o argentino Saviola, aos 37. Mas a Real Sociedad voltou à frente aos 14 da segunda etapa, com Xabi Prieto aproveitando falha de Onyewu.

OUTROS JOGOS - No duelo de lanternas, venceu o Osasuna, último colocado, que foi até Barcelona e venceu o Espanyol por 3 a 0. O time catalão segue com nove pontos, um a mais que o rival.

Outro time da zona de rebaixamento, o Deportivo La Coruña chegou a abrir 2 a 0 sobre o Zaragoza, fora de casa, mas cedeu a virada num jogo de oito gols: 5 a 3. O destaque foi o português Helder Postiga, que fez dois gols e ajudou a levar o time dele a 15 pontos, em oitavo. O La Coruña tem 10.

O Rayo Vallecano também venceu de virada jogando em casa. O time de Madri levou dois gols de Iago Aspas no primeiro tempo, mas chegou à vitória na segunda etapa, com Tito, Piti e do brasileiro Léo Baptistão, que atingiu a marca de cinco gols em 10 jogos no Espanhol.