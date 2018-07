'Malandragem' do São Paulo ganha elogios de Souza Assim que o São Paulo empatou com o São Bernardo há duas rodadas, Souza deixou o campo irritado e dizendo que o time precisava ter mais malandragem durante os jogos se quisesse ter sucesso no Campeonato Paulista. Depois da partida contra o Santos, o jogador mudou de opinião e elogiou o desempenho dos companheiros, que, para ele, tiveram uma atuação madura.