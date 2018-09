Malcom dá susto em treino do Barcelona e torce o tornozelo direito

O atacante Malcom torceu o tornozelo direito no treino do Barcelona nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco. O clube catalão emitiu comunicado para informar que o jogador ficará fora dos gramados por aproximadamente uma semana.

Como agora haverá a pausa para os jogos das seleções nas datas Fifa e o brasileiro não foi convocado pelo técnico Tite, a tendência é que ele esteja recuperado para o próximo confronto do Barcelona. O time volta a campo no dia 15, quando visitará a Real Sociedad pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Malcom ficou no banco de reservas e não entrou em campo na goleada por 8 a 2 sobre o Huesca, domingo, pela terceira rodada do Espanhol. Messi e Luis Suárez comandaram o show no Camp Nou, com dois gols cada. Pulido (contra), Dembelé, Rakitic e Jordi Alba completaram o placar para o time catalão.

O resultado deu ao Barcelona a liderança na tabela de classificação. O time catalão chegou aos mesmos nove pontos do Real Madrid, mas ultrapassou o rival no saldo de gols: 10 a 8. Já o Huesca estacionou nos quatro pontos e ocupa a 13.ª colocação.