Malcom é apresentado com mais dois jovens reforços no Bordeaux

Sétimo colocado do Campeonato Francês, o Bordeaux sabe que não dá para brigar pelo título, mas sonha com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Por isso, nesta segunda-feira, no último dia de transferências internacionais na França, apresentou de uma só vez três reforços. Um deles é brasileiro: o atacante Malcom, de apenas 18 anos, revelação do Corinthians.

"Eu estou muito contente por estar aqui. O Bordeaux é um clube muito grande. Estou muito contente porque eu sei que tenho potencial para alcançar grandes coisas em Bordeaux", disse Malcom, em sua apresentação, dizendo que está pronto para entrar em campo pelo novo clube.

O atacante tem só 18 anos e começou a surgir no time principal do Corinthians em 2014, assumindo a titularidade no ataque. No ano passado, iniciou 29 partidas e fez cinco gols na campanha do título brasileiro.

Antes dele, também o zagueiro Gil, os meias Renato Augusto e Jadson e o atacante Vagner Love haviam deixado o Parque São Jorge rumo ao exterior. O Monaco de Love, aliás, é um dos rivais na briga por um lugar no G3 do Francês - zona de classificação à Liga dos Campeões. O time do principado é o vice-líder, com seis pontos a mais que o Bordeaux.

OUTROS REFORÇOS

Além de Malcom, o Bordeaux apresentou nesta segunda-feira o jovem meia uruguaio Mauro Arambarri, de 20 anos, que estava no Defensor, do Uruguai, e o goleiro francês Paul Bernardoni, que, aos 18 anos, era titular do Troyes, o pior time do Francês.

Além de Malcom, o elenco do Bordeaux tem outros dois brasileiros: o lateral Pablo, que jogou o último Brasileirão pela Ponte Preta, e o atacante Jussiê, de 32 anos, que está há uma década na França e, no Brasil, defendeu o Cruzeiro.