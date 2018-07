Malcom elogia o passe preciso de Cássio: '90% do gol foi dele', afirma

O atacante Malcom, de 17 anos, disse que o gol que ele marcou contra o Bahia foi fruto do entrosamento nos treinamentos com o goleiro Cássio. Ele recebeu um lançamento, ainda no campo de defesa, e disparou em direção ao ataque. "Toda vez que tem bola parada, eu fico no rebote. Quando a bola vai nas mãos do Cássio, eu levanto o braço e corro. Foi um belo lançamento, quase um passe. Tive tranquilidade. Já o vi o gol umas dez vezes", afirmou.

Malcom afirmou que conversou com Cássio depois do jogo e o goleiro lhe deu os parabéns. "90% do gol foi dele", disse o atacante. Foi o segundo gol dele com a camisa do Corinthians

Mano Menezes elogiou a atuação de Malcom e dos outros jovens atacantes na vitória contra o Bahia (2 a 0). O técnico não pôde escalar Guerrero, que está com a seleção peruana e nesta terça-feira disputa outro amistoso internacional, em Lima, no Peru.

"O Guerrero é uma peça fundamental. É o nosso artilheiro. Sem ele, eu, o Tocantins e o Luciano damos o máximo", disse Malcom, que não se abala com a responsabilidade. "Procuro escutar bastante os mais velhos, o Fábio (Santos), o Renato Augusto, o Cássio. Estou tranquilo."

Malcom deve continuar no time titular na partida contra o Goiás, quarta-feira, em Belém. Guerrero continua fora. Mano não deverá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos e com o zagueiro Anderson Martins: ambos se recuperam de contusão. Por outro lado, Elias retorna à equipe.