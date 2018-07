Malcom ganha elogios de Mano Menezes e vira titular no Corinthians

O clássico contra o São Paulo comprovou a ascensão de Malcom, o jovem atacante do Corinthians. Aos 17 anos, ele teve grande atuação e mostrou que pode formar uma bola dupla com o peruano Paolo Guerrero. Os dois foram os melhores jogadores do time de Mano Menezes na vitória por 3 a 2.

Após o jogo deste domingo, o técnico elogiou o atacante formado nas categorias de base do clube e disse vai mantê-lo como titular. "A medida que ele mostra confiança, vai permanecer no time. Ele tem correspondido muito bem e estamos confirmando a expectativa que tínhamos em relação a ele."

Por falta de opções, Malcom passou a ser relacionado e ficar no banco de reservas quando o Corinthians vendeu Romarinho ao futebol do Catar. Ele aproveitou a chance. Neste domingo, Malcom foi titular pelo segundo jogo consecutivo.

"Personalidade ele tinha desde o primeiro momento. Temos que cuidar dele porque é um jogador de talento e promissor. O técnico tem de encontrar um bom momento para encaixá-lo no time", afirmou Mano.