Malcom marca, Barcelona empata com a Inter de Milão e garante classificação

Inter de Milão e Barcelona deixaram as emoções para os minutos finais da partida desta terça-feira e ficaram no empate por 1 a 1 no Giuseppe Meazza, pelo Grupo B da Liga dos Campeões. Sem Lionel Messi, o time visitante viu Malcom sair do banco para marcar o gol que parecia definir sua vitória, mas do outro lado havia Icardi, que precisou de apenas uma chance para garantir a igualdade, resultado suficiente para garantir a classificação catalã à próxima fase.

Malcom aproveitou a lesão no braço de Messi, vetado para o confronto, para ganhar espaço no banco de reservas e mostrar sua qualidade na reta final do segundo tempo. Mas Icardi marcou seu nono gol na temporada para manter a Inter com ótimas chances de classificação.

Afinal, na outra partida do grupo o Tottenham arrancou uma emocionante vitória de virada sobre o PSV por 2 a 1, em Wembley, com dois gols de Harry Kane. Os resultados deixaram o classificado Barcelona na ponta da chave, com 10 gols, seguido pela Inter, com sete, o Tottenham, com quatro, e o PSV, com um.

O Barcelona demorou apenas um minuto para criar sua primeira chance nesta terça, com Dembélé, que parou em Handanovic. O time catalão começou melhor e veria Suárez sofrer com a falta de pontaria e o dia inspirado do goleiro adversário. Aos 11, o uruguaio recebeu de Rakitic, cortou o marcador e jogou rente ao travessão.

O dia não era mesmo de Suárez, que via o chute sair torto mesmo quando fazia tudo certo. Aos 21, aproveitou lançamento de Alba, matou com estilo e deu lindo toque de cobertura, que passou rente à trave. Nove minutos mais tarde, mais uma vez foi acionado na área e bateu com perigo. Já aos 41, aproveitou bate-rebate e exigiu grande defesa de Handanovic.

Após um primeiro tempo de amplo domínio catalão, o segundo começou igual. Logo aos seis minutos, foi a vez de Philippe Coutinho exigir trabalho do goleiro esloveno. Aos 14, Rakitic também parou em Handanovic e, no rebote, deixou Suárez livre para finalmente marcar o primeiro, mas a bola já havia saído.

Só então a Inter deixou o campo de defesa e passou a assustar. Aos 19, viu Politano passar perto de abrir o placar de cabeça, após linda jogada de Perisic. O jogo ficou aberto e a resposta do Barça veio com Dembélé, que, mais uma vez, viu Handanovic trabalhar.

O empate parecia definido quando Ernesto Valverde apostou na velocidade de Malcom para mudar o cenário do jogo. E foi o que aconteceu. Aos 38, Coutinho fez grande lance no contra-ataque e tocou para Malcom, que invadiu a área, balançou para cima da marcação e bateu cruzado para marcar. Só que a Inter tinha Icardi, que precisou de apenas uma oportunidade para aproveitar bate-rebate na área e definir o empate aos 41.