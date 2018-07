Malcom se diz surpreso com noite de artilheiro no Corinthians

O garoto Malcom admitiu que ficou surpreso com o seu rendimento na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre a Portuguesa, nesta terça-feira, no Itaquerão, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. O atacante foi o grande destaque da partida e marcou dois gols pela primeira vez na carreira desde que subiu ao time profissional.

"Fiquei até surpreso com os gols, consegui ajudar minha equipe e pude ser feliz, mas tenho de estar sempre focado no trabalho. Estou muito surpreso pelos dois gols e pela vitória", disse o atacante.

Malcom vem subindo de produção depois de ter disputado o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e ter perdido a pré-temporada que o Corinthians realizou nos Estados Unidos. O segundo gol marcado nesta terça-feira foi um golaço. Malcom bateu de primeira, sem chances para o goleiro.

Depois do jogo, ele admitiu que o lance foi inspirado no atacante peruano Guerrero. "Eu me inspiro muito nele nos treinamentos. O Guerrero fala para mim, vai para dentro, vai para dentro", disse.

Com a vitória sobre a Portuguesa, o Corinthians garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista, restando ainda quatro jogos para o fim da primeira fase. O time chegou aos 29 pontos e lidera o Grupo 2. A equipe volta a campo na quinta-feira, quando recebe a Penapolense no Itaquerão.