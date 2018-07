Malcom volta da seleção sub-20 como titular e Marciel substitui Ralf

Com dificuldades financeiras para segurar os seus principais jogadores e contratar reforços de peso, o Corinthians aposta em soluções caseiras. Uma das opções de Tite para recuperar a força ofensiva após as saídas de Emerson e Guerrero é a volta de Malcom, que estava com a seleção brasileira no Mundial Sub-20. Nesta terça-feira, por exemplo, o garoto treinou entre os titulares e deve começar jogando no sábado, contra o Figueirense, na Arena Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Outra prata da casa que deve ser titular é Marciel, de 20 anos. O volante pode ganhar uma chance por falta de opções no elenco alvinegro: Ralf está suspenso, Cristian, machucado, e Elias na seleção brasileira.

Desde segunda-feira, Tite tem mais dois reforços: o volante Gustavo Vieira, eleito o melhor jogador do Brasileiro Sub-20 em 2014, e o meia Matheus Vargas, campeão da Copa São Paulo este ano. Ambos deixaram a base e passaram a treinar junto com o elenco principal.

Na semana retrasada já haviam sido promovidos para o profissional os meias Matheus Pereira, Fabrício e Pedro, todos campeões mundiais sub-17. "O ideal seria colocar esses atletas para jogar o Campeonato Paulista, mas a necessidade faz com que tenhamos de escalá-los agora", admitiu Tite.

No treino desta terça, Tite armou a equipe titular com a seguinte formação: Cássio, Edílson, Edu Dracena, Gil e Uendel; Marciel, Bruno Henrique e Jadson; Malcom, Mendoza e Vagner Love. O meia Renato Augusto, que deve estar em boas condições para atuar no sábado, realizou apenas trabalho especial de fortalecimento muscular.