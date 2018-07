Maldonado descarta chance de sair do Flamengo

"Tenho contrato por mais dois anos assinado e espero continuar aqui. Meu pensamento é ajudar o Flamengo, entrar em todas as competições e buscar os títulos. Seria bom demais. Acredito muito no Vanderlei para o próximo ano, sei que ele estará com fome de vencer todas as competições, vamos ter um bom planejamento e a temporada promete ser pesada mesmo. Então temos que nos preparar", disse.

Para recolocar o Flamengo na rota dos títulos, Maldonado reconhece que precisará assumir a condição de líder da equipe. "Eu sempre tento passar minha tranquilidade aos companheiros. As vezes, as coisas não saem do jeito que queremos e que esperamos, então os mais experientes, quando as coisas estão ruins, você tem que passar o lado bom", afirmou.

Maldonado chegou ao Flamengo em 2009 e foi importante para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Até agora, ele disputou 41 partidas e marcou apenas um gol pela equipe carioca.