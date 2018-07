Maldonado elogia Caracas e prevê jogo difícil na quarta

O Caracas é o lanterna do Grupo 8 da Libertadores, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas, mas o discurso no Flamengo é de respeito ao adversário de quarta-feira. O volante Maldonado citou qualidades do time venezuelano para prever uma partida difícil no Maracanã.

"Eu não acredito que será um jogo fácil. O Universidad de Chile empatou com o Caracas no Chile, por exemplo. Temos que ter respeito e entrar em campo com seriedade. O Caracas não é um time bobo e só a gente pode tornar esse jogo fácil", afirmou, descartando o favoritismo para o jogo decisivo.

Maldonado garantiu que o Flamengo não pensa em goleada, o que facilitaria a situação da equipe, que ainda luta por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. "Temos que vencer, independente de quantos gols vamos marcar, primeiro temos que pensar em vencer. Só então pode-se falar em saldo de gols", disse.