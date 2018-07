Maldonado lesiona joelho, será operado e para 6 meses

O médico do Flamengo, José Luiz Runco, contou que o jogador terá de ficar cerca de seis meses se recuperando antes de voltar aos gramados. Maldonado acabou rompendo o enxerto que fez no joelho esquerdo há dois anos quando caiu de costas na partida contra o Boavista, na final da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).

"Não aconteceu na partida deste meio de semana. O Maldonado acredita que foi contra o Boavista. Ele sentia um incômodo nos treinos, mas achou que dava para continuar. A nova cirurgia será na próxima terça-feira. A tendência é de que a recuperação leve uns seis meses", disse Runco.

Assim, Maldonado ficará de fora das partidas finais do Campeonato Carioca e da sequência da Copa do Brasil, além de boa parte do Campeonato Brasileiro, que terá seu início em 21 de maio.