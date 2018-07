Maldonado mira estreia pelo Corinthians na Recopa Sem entrar em campo há aproximadamente um ano, o volante Maldonado tem aproveitado a intertemporada do Corinthians para mostrar serviço ao técnico Tite, esperançoso em ganhar a sua primeira oportunidade no novo clube. E o chileno torce para que essa chance apareça no primeiro duelo pela Recopa Sul-Americana com o São Paulo, marcado para o dia 3 de julho, no Morumbi.