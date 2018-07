Maldonado não vê favoritismo entre Fla e Corinthians

Da mesma forma que Adriano, Kleberson e Ronaldo vão tentar mostrar serviço para o técnico Dunga, da seleção brasileira, Maldonado acredita que uma grande atuação no clássico pode lhe render frutos a curto prazo. "Quem sabe o Marcelo Bielsa (técnico do Chile) não me convoca para o Mundial se eu me sair bem nessas duas partidas contra o Corinthians?", afirmou o chileno.

Maldonado revelou que o time do Flamengo está depositando em Adriano a esperança da vitória. "Ele está melhorando a cada jogo. Esperamos que o desempenho do Adriano possa ser igual ao do final do ano passado, no Campeonato Brasileiro", disse o volante, que vai compor o meio-de-campo titular com Willians, Rômulo e Michael. "Vai ser um grande jogo, sem favorito."