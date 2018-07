Maldonado opera nesta terça-feira e promete superação no Flamengo

O Flamengo confirmou que o volante Maldonado realizará uma cirurgia no joelho esquerdo nesta terça-feira. O chileno rompeu o enxerto que fez no local há dois anos quando caiu de costas na partida contra o Boavista, na final da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - e a previsão é de que fique afastado dos gramados por seis meses. O meio-campista revelou que a sua família ficou abalada com a nova lesão, mas prometeu superar o momento difícil.

"Para minha mulher foi muito complicado, ela até chorou quando soube do exame. Vamos passar por tudo isso de novo, uma lesão grave, que demora para se recuperar. Minha família e amigos, me ligando para saber como eu estava. Um momento difícil, que todos sentem o que sinto, a tristeza de não poder estar jogando aqui no Flamengo. Perco também a oportunidade de ser convocado pela seleção do Chile, já que a lesão é grave", afirmou.

Maldonado admitiu estar decepcionado com a nova lesão, que o levará a entrar em campo novamente apenas no final de 2011. "Fiquei triste, pois depois de ter feito a cirurgia, sofri uma lesão no mesmo joelho. Estou triste por começar o ano assim, mas isso faz parte e tenho de continuar minha vida", disse.

O chileno agradeceu o apoio recebido nos últimos dias de torcedores e jogadores do Flamengo. "Vi meus companheiros falando, dando apoio e tudo mais. Vi os torcedores no twitter dando apoio e fico feliz pelo carinho. Eles me brindam desde quando cheguei e espero me recuperar e ficar pronto o mais rápido para voltar a jogar", comentou.

Maldonado prometeu ir ao Engenhão no domingo para acompanhar a final da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - entre Flamengo e Vasco. "Vou outra vez ao Engenhão. Estive com o time no jogo contra o Fluminense e também estarei na final. Tenho de acompanhar eles neste momento importante", declarou.