Maldonado passa por cirurgia no joelho e desfalca Fla por seis meses

O médico da equipe rubro-negra e da seleção brasileira, José Luiz Runco, declarou que a operação transcorreu com normalidade e que durou cerca de uma hora.

O jogador começará os trabalhos de recuperação na próxima segunda-feira e, provavelmente, ficará seis meses fora.

Maldonado, que já tinha rompido os ligamentos do mesmo joelho no final de 2009, saiu da partida contra o Horizonte pela Copa do Brasil, na semana passada, sentindo muitas dores.