Maldonado pede 'cadência' para garotos do Flamengo Os principais jogadores do Flamengo já estão na Bolívia, onde a equipe inicia sua caminhada na fase preliminar da Libertadores, diante do Real Potosí, na próxima quarta-feira. Enquanto isso, a outra parte do elenco segue no Rio de Janeiro, se preparando para a estreia no Campeonato Carioca. Com um elenco recheado de jovens, a experiência de alguns jogadores será fundamental diante do Bonsucesso, neste sábado, às 19h30, no Engenhão.