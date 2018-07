Maldonado pede para Flamengo 'matar sensação ruim' O volante Maldonado afirmou nesta quarta-feira que o Flamengo tem a obrigação de buscar duas vitórias nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro para encerrar a temporada de maneira digna. Em um ano marcado por fracassos após o título nacional obtido em 2009, a equipe carioca enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, em Volta Redonda, e depois fecha a sua participação no torneio no dia 5 de dezembro, contra o Santos, na Vila Belmiro.