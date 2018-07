Maldonado promete evoluir após chegada de Luxemburgo

Depois de disputar dois amistosos com a seleção chilena, Maldonado voltou entusiasmado ao Flamengo para reencontrar o seu melhor futebol. E o principal motivo para a empolgação do volante está na chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Amigo pessoal do treinador, Maldonado relembrou que viveu um dos melhores momentos de sua carreira no Santos e no Cruzeiro, quando era comandado por Luxemburgo. Confiante, ele disse que pode repetir o sucesso da parceria.

"É sempre bom trabalhar com quem conhece. Vanderlei sabe como pode tirar o melhor de mim e isso me deixa tranquilo", garantiu o volante chileno. "Reencontrá-lo aqui no Flamengo foi especial. Conheço-o há muito tempo e somos amigos fora de campo. Nos conhecemos bem".

Maldonado enalteceu ainda o trabalho de Luxemburgo e garantiu que os jogadores do Flamengo estão aprovando o novo treinador. "Ele chegou aqui com coisas novas e todos estão gostando muito de seu trabalho. Ele passa muita confiança ao grupo e está sendo ótima essa reedição da parceria".