Maldonado quer que Flamengo ganhe tudo na temporada Empolgado com a ótima campanha do Flamengo no ano, invicto até aqui, o volante chileno Maldonado já projeta uma temporada perfeita para o clube rubro-negro. De acordo com ele, a equipe luta para conquistar todos os quatro torneios em disputa no ano: Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a sul-americana.