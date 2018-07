Maldonado retorna ao Chile e jogará no Colo Colo

SANTIAGO - Sem jogar desde o fim do ano passado, quando deixou o Corinthians, o volante Claudio Maldonado foi anunciado, nesta segunda-feira, como novo reforço do Colo Colo. O jogador, assim, volta para o clube no qual foi formado, tendo sido promovido aos profissionais em 1998, dois anos antes de acertar a transferência para o São Paulo, seu primeiro time no Brasil.

"É muito especial poder voltar. Quero render o melhor possível durante este ano e quero encerrar a minha carreira aqui, já que pretendo jogar mais uns três ou quatro anos", disse Maldonado, em entrevista a uma rádio de Santiago. Aos 34 anos, assim, o volante atuaria até os 37, pelo menos.

A passagem do chileno pelo Corinthians foi apagada. Encostado no Flamengo, ele foi contratado em um momento de necessidade pelo time paulista, mas não chegou a fazer 10 jogos em todo o segundo semestre. Além de São Paulo, Corinthians e Flamengo, Maldonado defendeu as cores de Santos e Cruzeiro no futebol brasileiro. Pelo clube mineiro, o volante fez mais de 130 partidas entre 2003 e 2005. Em 12 temporadas no País, o chileno conquistou dois Campeonatos Brasileiro (2003 e 2009), uma Copa do Brasil (2003) e cinco estaduais (2000, pelo São Paulo, 2004, pelo Cruzeiro, 2006 e 2007, pelo Santos, e 2009, pelo Flamengo). Maldonado também teve uma breve passagem pelo Fenerbahçe entre 2008 e 2009.