Maldonado sonha com 4 títulos no Flamengo em 2011

O ano de 2010 foi decepcionante para o Flamengo, que não conquistou títulos e até correu o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O momento ruim, porém, não tira a motivação do volante Maldonado. Para ele, o time terá condições de ser campeão do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana em 2011.

"Quem sabe? Seria maravilhoso. Acredito muito no trabalho do Flamengo para esse ano que vem. O Luxemburgo é experiente, sabe como montar times vencedores, e o Flamengo é um clube acostumado a vencer, acostumado a lutar por grandes conquistas e tenho certeza de que 2011 será melhor do que 2010. Vamos entrar em todos os torneios que disputarmos para vencer", afirmou.

Também sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Maldonado conseguiu um feito parecido em 2003 no Cruzeiro, quando faturou os títulos do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Com contrato até 2012, o chileno se reapresenta com o restante do grupo do Flamengo em 3 de janeiro, quando a equipe iniciará a sua pré-temporada.