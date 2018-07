Mali supera Gana e fica em terceiro na Copa Africana de Nações

MALABO, GUINÉ EQUATORIAL - A seleção de Mali surpreendeu neste sábado e ficou com o terceiro lugar da Copa Africana de Nações, ao derrotar a favorita Gana por 2 a 0, em Malabo, na Guiné Equatorial. A equipe de Gana vinha de uma inesperada queda diante da Zâmbia nas semifinais. Com um gol em cada tempo, Cheick Diabate foi o destaque da partida.

Com o revés, a tetracampeã Gana aumentou seu jejum de títulos para 30 anos. Já a seleção de Mali retorna ao pódio da Copa Africana após passar 40 anos longe das primeiras colocações. Seu último bom resultado aconteceu em 1972, quando foi vice-campeã diante do Congo.

A vitória deste sábado começou a ser desenhada aos 23 minutos. Diabate aproveitou falha do goleiro e, no rebote, mandou para as redes. A situação ficou ainda mais favorável à Mali quando Vorsah foi expulso aos 19 da segunda etapa.

A vantagem numérica ampliou o domínio de Mali, que passou a levar mais perigo à defesa de Gana. O segundo gol surgiu em um rápido contra-ataque, concluído novamente por Diabate, após cruzamento rasteiro da esquerda.

A final da Copa Africana de Nações será disputada neste domingo. Zâmbia desafiará a favorita Costa do Marfim, do atacante Didier Drogba, em Libreville, capital do Gabão.