Mallorca acerta com zagueiro da base do São Paulo por empréstimo

Sem despontar no time profissional do São Paulo, o jovem Hugo Gomes, de apenas 20 anos, terá uma chance de mostrar seu futebol bem longe do Brasil. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como novo reforço do Mallorca, da segunda divisão do futebol espanhol. O zagueiro assinou contrato de empréstimo por uma temporada.

"Sou o novo jogador do Mallorca, estou muito empolgado para trabalhar neste grande clube, que está em um ano muito importante, o de seu centenário. Espero trabalhar muito para ajudá-lo a voltar à posição de onde nunca deveria ter saído: a primeira divisão. Vamos trabalhar muito. Vamos Mallorca!", disse Hugo Gomes, em vídeo publicado pelo clube.

Formado na base do São Paulo, o jogador sofreu com a concorrência de nomes como Rafael Toloi, Rodrigo Caio, Edson Silva e Lucão, e por isso não despontou entre os profissionais. Apesar do contrato ser apenas de empréstimo, o Mallorca tem a opção de compra por um preço já estipulado, mas não revelado.