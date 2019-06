Mallorca reage, bate La Coruña e volta à 1ª divisão do Espanhol

Longe da elite há seis anos, o Mallorca confirmou o retorno à primeira divisão do Campeonato Espanhol neste domingo, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Deportivo La Coruña na partida de volta da final dos play-offs da segunda divisão.

A equipe foi a campo pressionada por ter perdido o jogo de ida por 2 a 0 como visitante. Em casa, os gols da classificação foram marcados por Budimir, Salva Sevilla e Abdón Prats.

O triunfo ainda contou com a presença ilustre do tenista Rafael Nadal, que nasceu na ilha e assistiu à partida ao lado do pai. Ao término do jogo, a torcida invadiu o campo do Estádio Iberostar para comemorar.

O Mallorca se tornou o terceiro e último time a ser promovido à primeira divisão do Campeonato Espanhol para a próxima temporada. Osasuna, campeão da segunda divisão, e Granada, que terminou na vice-liderança, garantiram vaga na elite durante a temporada regular.

Embora o retorno à primeira divisão tenha vindo após seis anos, a ascensão do Mallorca foi meteórica. A equipe, que disputava a terceira divisão até o ano passado, conseguiu ser promovida em duas temporadas consecutivas.