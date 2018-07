Mallorca vence e reassume quarta posição no Espanhol

Com o resultado, o Mallorca voltou a figurar entre as equipes que estariam classificadas para a próxima edição da Liga dos Campeões. Está em quarto, com 55 pontos, apenas um na frente do Sevilla. O Osasuna, por sua vez, tem 38 e briga pelas posições intermediárias.

Precisando da vitória para retomar a quarta posição do Sevilla, que havia vencido Sporting Gijón no final de semana, o Mallorca começou pressionando nesta segunda-feira. O gol, no entanto, saiu apenas aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Rubén González marcou de cabeça.

Na etapa final, o Osasuna saiu em busca do empate e criou boas oportunidades. Mas já nos acréscimos, Alhassane Keita - que havia acabado de entrar - fez o segundo e garantiu a vitória do Mallorca por 2 a 0.