Mallorca x Real Madrid: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Após mais de dez dias sem jogos em função da pausa das competições de clubes no futebol europeu por causa da Data Fifa, Mallorca e Real Madrid vão se enfrentar neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), no Iberostar Estádio, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Mallorca x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo Fox Premium.

Tendo vencido apenas na primeira e oitava rodadas do Espanhol, o Mallorca está em antepenúltimo lugar na tabela, na zona de rebaixamento, com sete pontos. O Real Madrid é o líder da competição nacional com 18 pontos. O time ainda está invicto na competição.

Últimos jogos do Mallorca (todos pelo Campeonato Espanhol):

06/10 - Mallorca 2 x 0 Espanyol

29/09 - Alavés 2 x 0 Mallorca

25/09 - Mallorca 0 x 2 Atlético de Madrid

22/09 - Mallorca 2 x 4 Getafe

13/09 - Mallorca 0 x 0 Athletic Bilbao

Últimos jogos do Real Madrid

05/10 - Real Madrid 4 x 2 Granada (Campeonato Espanhol)

01/10 - Real Madrid 2 x 2 Brugge (Liga dos Campeões)

28/09 - Atlético de Madrid 0 x 0 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

25/09 - Real Madrid 2 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)

22/09 - Sevilla 0 x 1 Real Madrid (Campeonato Espanhol)