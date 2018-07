Malouda diz que França vai à Copa para ser campeã O mau momento da seleção francesa, que se classificou à Copa do Mundo de 2010 apenas na repescagem das Eliminatórias Europeias, em nada intimida o meia-atacante Florent Malouda. Confiante, o jogador do Chelsea disse nesta quinta-feira que a França vai à África do Sul para ganhar o Mundial.